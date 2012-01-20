В КГГА объясняют, что снег проворнее, чем техника

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявляет, что в связи с интенсивным снегопадом в Киеве необходимо больше времени для уборки города от снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал по результатам объезда улиц и проверки состояния уборки города от снега.

«Районы обеспечены соответствующей техникой и достаточным количеством песчано-соляной смеси. Укомплектованность дворников сегодня составляет 75%, трактористов – 95%. Город готов к снегопадам и с точки зрения снегоуборочной техники, и необходимого штата коммунальщиков. Сейчас вопрос лишь в оперативной и согласованной работе городских служб», – сказал А.МАЗУРЧАК

Он отметил неудовлетворительное состояние уборки остановочных комплексов общественного транспорта, а также неудобства, которые возникают из-за неправильной парковки автомобилей, особенно в центральной части города.

«Мы обращаемся к водителям, которые паркуют свои автомобили в центре Киева, с просьбой учитывать то, что снегоуборочная техника «Киевавтодора» работает в круглосуточном режиме. Есть места, где из-за оставленных автомобилей невозможно должным образом убрать территорию. В таких случаях мы будем рассматривать вопрос принудительной эвакуации авто», – сказал А.МАЗУРЧАК.