В Брюссель летят шаровары для ”Писающего мальчика”

Сегодня в Брюссель доставят украинский национальный наряд, в который 24 августа - в День Независимости Украины - оденут бельгийскую скульптуру „Manneken Pis” (“Писающий мальчик”).

Как сообщили УНИАН в Европейской ассоциации украинцев, украинский наряд для „Manneken Pis” изготовила дизайнер, заведующая сектором вышивки Музея украинского народного декоративного искусства Валентина ТИЩЕНКО. За основу была взята историческая реконструкция казацкой одежды ХVІІ-ХVІІІ вв.

Наряд состоит из белой льняной рубашки, вышитой белым по белому, шелковых синих шаровар, красного пояса, меховой шапки-смушки, красных сафьяновых сапожек и кожаной «калиты» (мешочка для денег). Единственным отклонением от исторической традиции является то, что организаторы акции в Брюсселе отказались от казацкой трубки и кисета с табаком. Сделано это было сознательно в целях пропаганды здорового образа жизни.

Сегодня в 16.00 Международные Авиалинии Украины рейсом Киев-Брюссель доставят украинский национальный наряд для „Manneken Pis” в Брюссель.

20 августа украинский наряд для „Manneken Pis” передадут специальной комиссии, которая даст заключение об исторической и культурно-художественной ценности наряда.

23 августа состоится неофициальная примерка украинского наряда на „Manneken Pis”.

24 августа в Брюсселе в 11.00 по местному времени “Manneken Pis” будет одет в украинский национальный наряд.

*** Manneken-Pis – это фонтанчик в виде 60-сантиметровой фигурки мальчика, который писает. Скульптура установлена в угловой нише на пересечении двух узких улиц в историческом центре Брюсселя. Скульптура была создана в 1619 году бельгийским скульптором Дюкенуа. Первый наряд «мальчику» подарил правитель Баварии Максимилиан-Эммануил в 1698 году. С тех пор у «мальчика» накопилось около 800 разных наряд - от одежды Санта-Клауса до национальных костюмов разных стран и спортивной формы.