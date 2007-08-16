Оба родителя погибли, а двое их детей тяжело ранены в аварии

Два человека погибли и пять травмированы в результате дорожной аварии, произошедшей сегодня в Крыму на автодороге Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в АРК, 29-летний житель Харьковской области, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2105, по не установленным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с микроавтобусом «Тойота». Вследствие удара «Жигули» занесло в центр встречной полосы, где произошло лобовое столкновение этой легковушки с автомобилем «Опель Кадет», на котором семья из Донецкой области возвращалась с отдыха домой. «В результате второго столкновения ВАЗ-2105 развернуло на 180 градусов, а «Опель» выехал за пределы проезжей части в полутораметровый кювет», - сообщили в ГАИ.

На месте аварии погибли водитель и пассажирка «Опеля» - жители города Горловка Донецкой области. Их дети - 5-летний и 12-летний мальчики - с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Младший ребенок находится в реанимации.

В больницу также доставлены водитель ВАЗ-2105, его жена и дочь (ребенок 2003 года рождения) - жители Харьковской области.