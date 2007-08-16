Янукович о рейтингах, ВПК, Укрэнергомаше, Добкине и неизбежности встречи с Путиным

... о рейтингах

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что никогда не заказывает социологических исследований для выяснения своего рейтинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Харькове.

«Я никогда никаких рейтингов не делал и не буду этого делать. Какие издательства делают эти рейтинги, я не знаю. Я хотел бы, чтобы любые рейтинги всегда способствовали объединению в государстве, в том числе политиков и общества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер считает, что результаты досрочных парламентских выборов будут свидетельствовать о реальных рейтингах украинских политиков.

... о государственной политике в области ВПК

В Украине планируется создать орган, уполномоченный на осуществление государственной политики в военно-промышленном комплексе. По убеждению премьера, «военно-промышленный комплекс должен иметь в государстве систему государственного управления». «И такой уполномоченный орган будет в ближайшее время создан, и будет выполнять государственную задачу и осуществлять государственную политику в ВПК», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер уточнил, что государственная политика в ВПК будет включать несколько составляющих. Прежде всего, по его словам, речь идет о государственном заказе на изготовление некоторых видов вооружений для украинской армии.

Кроме того, отметил В.ЯНУКОВИЧ, правительство намерено создать условия для всех предприятий военно-промышленного комплекса, чтобы они могли экспортировать свою продукцию самостоятельно и с помощью уполномоченных органов.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сейчас на каждом предприятии ВПК разрабатываются программы диверсификации, осуществление которых позволит сохранить потенциал и технологии отрасли.

... о встрече с премьер-министром России и Путиным

Виктор ЯНУКОВИЧ встретится со своим российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ 20 августа в Сочи.

«Я планирую поездку в Сочи 20 августа для встречи с премьер-министром ФРАДКОВЫМ. Если в этот период времени, когда я буду встречаться с Михаилом Ефимовичем, будет Президент России в Сочи, то я думаю, конечно, этой встречи не избежать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер подчеркнул, что специальной встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в это время не планируется.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в ходе встречи с премьером РФ М.ФРАДКОВЫМ планируется обсудить ряд вопросом в области торгово-экономических отношений. «Есть острые вопросы, которые уже появились и которые мы, как говорят, глубоко глядя в глаза друг другу, должны сказать правду и принять какие-то решения, возможно компромиссные, в пакете и развязать эти вопросы», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это является «обычным стилем, который позволяет постоянно идти вперед, увеличивать товарооборот, задействовать потенциал обеих стран. «Поэтому я никогда не позволю себе игнорировать такую работу, которая идет на пользу нашему государству. Для нас это вопрос принципиальный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

... о целесообразности создания концерна "Укрэнергомаш"

Правительство рассмотрит вопрос о целесообразности создания концерна «Укрэнергомаш». Об этом премьер-министр сообщил, комментируя соответствующую инициативу руководителей региональных властей Харькова. «Такую вертикально-интегрированную холдинговую компанию нужно создавать хотя бы для того, чтобы не позволить растащить этот уникальный машиностроительный комплекс, который существует в Харьковской области и в других регионах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

... о Добкине

Партия регионов в ближайшее время рассмотрит вопрос о партийном соответствии руководителя Харьковского регионального избирательного штаба Михаила ДОБКИНА.

Об этом Виктор Янукович сообщил как лидер Партии регионов.

«Я должен признать, что не все члены Партии регионов выполняют на 100% программу партии. Но это существует не только в нашей партии, но и в других политических силах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер Партии регионов подчеркнул, что только в ходе своей рабочей поездки в Харьков узнал о проблемах, которые существуют в региональной организации партии. «Тот случай, который наблюдается в Харькове, мне раньше не был известен. Мы подойдем к решению этого вопроса после того, как его рассмотрим. Я не могу сейчас ответить на вопрос, заменит ли Партия регионов руководителя регионального избирательного штаба. Но решение будет принципиальным, и будет приниматься с учетом того негатива, который сегодня есть. У нас всегда хватало сил признавать собственные ошибки и принимать жесткие решения по отношению к членам нашей партии», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля мэр Харькова М.ДОБКИН был назначен руководителем городского избирательного штаба Партии регионов.