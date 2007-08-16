Украина выиграла тендер на поставку в Таиланд БТРов

Украина выиграла тендер на поставку в Таиланд 96 БТР-3Е1 на сумму 117 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Харькове после посещения Завода им В.Малышева.

«Мы были участниками тендера и выиграли этот тендер. Уже есть контракт та изготовление 96 таких БТРов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также считает, что коллектив предприятия готов к выполнению этого заказа и заинтересован в том, чтобы таких контрактов было больше.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что до середины сентября 2007 года будет погашена задолженность по выплате заработной платы на заводе им. Малышева. «Задолженность небольшая – 17 млн. грн., но для предприятия это очень много», - пояснил он, подчеркнув, что текущая зарплата выплачивается на предприятии в полном объеме.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на предприятиях военно-промышленного комплекса существует ряд проблем, которые необходимо решать комплексно. В частности, по его словам, правительство подготовило концепцию деятельности военно-промышленного комплекса. «Стратегия государства сосредоточена по двум направлениям. Это модернизация собственной армии для собственных нужд, обязательно будет государственный заказ. Мы будем создавать все условия для предприятий ВПК, чтобы они могли самостоятельно работать на мировых рынках», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер уточнил, что соответствующее поручение правительства подготовлено для завода им. Малышева и Конструкторского бюро Морозова.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, предполагается также диверсификация предприятий ВПК, которае предполагает замену выпуска продукции военного назначения на выпуск потребительских промышленных товаров с применением современных технологий.