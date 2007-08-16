В школах Житомира впервые вводится спецкурс «История города»

В новом учебном году в общеобразовательных заведениях Житомира для учеников 5-10 классов впервые вводится спецкурс “История города Житомира”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Этот спецкурс введут для школьников с обязательным практическим занятием.

С этой целью на сессии Житомирского городского совета было принято решение о выделении из городского бюджета 32 тыс. грн. Средства пойдут на приобретение пособий для учителей, которые будут преподавать этот курс.

Авторами пособий являются известные житомирские краеведы Николай КОСТРИЦА и Руслан КОНДРАТЮК.

"С нового учебного года учащаяся молодежь города будет обеспечена дневниками, на страницах которых будут напечатаны разделы из истории Житомира, изображения архитектурных памятников, пейзажей города и другое. На изготовление дневников из городского бюджета было выделено 110 тыс. грн.", - сообщила журналистам Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, комментируя нововведение.