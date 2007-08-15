Во время драки в кафе ножом ранили милиционера

В Днепропетровске ночью 14 августа во время драки в одном из кафе на набережной Днепра ранен работник Донецкого городского управления внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, пострадавший милиционер пытался вмешаться в драку, которая возникла между двумя посетительницами кафе, их знакомым, имя которого не установлено, и охранником. Прибыв в кафе по вызову женщин, неустановленный злоумышленник ввязался в драку, во время которой нанес охраннику ножевое ранение. Сотрудник милиции, пытаясь прекратить противоправные действия, сделал два выстрела из собственного газового пистолета в сторону хулигана, но тот нанес ножевые ранения и милиционеру.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Следственным отделом Октябрьского райотдела внутренних дел Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение).

Оба пострадавших в драке госпитализированы.