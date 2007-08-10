Президент УНИАН Геращенко ушла в отпуск на время избирательной кампании

Президент украинского независимого информационного агентства новостей УНИАН, кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина-Народная самооборона” Ирина ГЕРАЩЕНКО ушла в отпуск на время избирательной кампании, сообщает пресс-служба блока “Наша Украина-Народная самооборона”.

“Такое решение я приняла, руководствуясь нормами профессиональной этики, чтобы сделать невозможными какие-либо спекуляции. Для меня моя профессиональная репутация и репутация самого влиятельного украинского информационного агентства, которое я имею честь возглавлять, являются чрезвычайно важными“ - заявила она.

И.ГЕРАЩЕНКО также подчеркнула, что приветствует подобный шаг своего коллеги, генерального продюсера “5 канала” Юрия СТЕЦЯ и считает, что позиция, продемонстрированная топ-менеджерами влиятельных украинских СМИ, является единственно верной.

“Мы осознаем высокую ответственность журналистов во время выборов. Медиа должны быть независимыми, незаангажированными, объективно освещать ход избирательной кампании. Политика должна быть отделена от журналистики”, - считает И.ГЕРАЩЕНКО.

И.ГЕРАЩЕНКО призывает сделать аналогичные шаги всех других кандидатов в депутаты, причастных к журналистской деятельности, фамилии которых есть в списках блоков и партий.

Она также напомнила, что акционеры агентства УНИАН передали свои акции в управление трудовому коллективу, чтобы таким образом обеспечить независимость работы издания. “Наше агентство является независимым, в своей работе оно руководствуется принципами свободы слова и журналистской этики”, - подчеркнула президент УНИАН.

Пресс-служба блока “Наша Украина - Народная самооборона” отмечает, что свое решение президент УНИАН приняла, руководствуясь нормами журналистской этики и ввиду традиций демократического общества, которые устанавливают четкую границу между журналистом и политиком.