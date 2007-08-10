В Киеве ограбили отделение “Ощадбанка”

Сегодня в Киеве в Дарницком районе было ограблено отделение “Ощадбанка”.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве, это произошло приблизительно в 9.15-9.20 в отделении “Ощадбанка”, которое находится по адресу: Харьковское шоссе, 53.

По информации ЦОС, в указанное время в помещение зашли двое молодых мужчин, у одного из которых в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Его сообщник перепрыгнул через ограждение кассы и, угрожая физической расправой, предложил кассиру выдать ему деньги.

Сотрудница банка отдала ему 5 тыс. грн., после чего грабители скрылись с места преступления на автомобиле темного цвета, марка которого устанавливается.

Как отметили в ЦОС, один из грабителей на вид 28 лет, имеет рост 160 см, был одет в черную бейсболку и черную ветровку. Другой, рост которого 178 см, был одет так же. Оба были в перчатках и без масок.

Милиция обращается ко всем свидетелям, которым что-нибудь известно о местонахождении указанных лиц, сообщить об этом в милицию.