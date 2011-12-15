В центре Днепропетровска горит гостиница
16:28, 15 декабря 2011Общество
2177 0
Людей эвакуировали
В центре Днепропетровска сегодня в 15.20 возник пожар в помещении «Гранд отель Украина».
Об этом сообщили в управлении МЧС в Днепропетровской области.
По данным МЧС, пожар возник на верхних этажах гостиницы, в нежилом помещении. Сейчас пожар удалось локализовать, причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работает пять единиц техники, 30 спасателей.
По данным МЧС, пострадавших и жертв нет. Эвакуация людей из гостиницы была проведена до прибытия сотрудников МЧС.
Движение вокруг гостиницы, по центральному проспекту и прилегающим улицам временно перекрыто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter