Немецкий зернотрейдер поставит в Украину 100 тыс. тонн зерна

Hемецкая зернотрейдерная компания „Toepfer International” подписала соглашение с крупнейшими украинскими хлебопекарными предприятиями о снабжении зерна на протяжении следующего года по стабильным рыночным ценам.

Как сообщает “Немецкая волна”, стороны надеются, что меморандум о сотрудничестве поможет стабилизировать ситуацию на рынке зерна и хлеба в Украине.

На протяжении следующего маркетингового года немецкий зернотрейдер поставит украинским хлебопекарным предприятиям до 100 тыс. тонн продовольственного зерна по оптимальной цене. Весь хлеб будет закупаться лишь на внутреннем рынке.

Это первое подобное соглашение международного зернотрейдера с украинскими компаниями, которое позволит отечественным хлебопекарям бесперебойно и эффективно работать, не повышая цены на свою продукцию. Это важно для Украины в условиях нынешней засухи и неурожая, отметил руководитель украинского представительства «Toepfer International» Берн ШТЕНДЕЛЬ. По его словам, «мы разработали взаимовыгодную структуру сотрудничества, которая будет поддерживать хлебопекарский сектор и предоставит возможность сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию. Поддерживая их, мы рассчитываем на развитие их хозяйств в последующие годы, чтобы правительство больше не заявляло о продовольственном кризисе из-а неурожая».

Представитель немецкой компании убежден, что отмена правительством квот на экспорт зерна, которой добиваются международные партнеры, не отразится на поставках украинским хлебопекарным предприятиям