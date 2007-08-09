Киев отреставрирует Золотые Ворота до конца года

В Киеве планируют до конца года завершить реставрацию Золотых Ворот.

Об этом сегодня на брифинге сообщила генеральный директор Национального заповедника “София Киевская” Неля КУКОВАЛЬСКАЯ, отметив, что после реставрации Золотые Ворота должны стать динамичным и интересным для посетителей объектом.

По словам Н.КУКОВАЛЬСКОЙ, после реставрации, которая должна завершиться до конца этого года, все помещения Золотых Ворот будут полностью восстановлены и будет заменена экспозиция. Это, по ее мнению, увеличит количество туристов в Киеве и немного обновит сам внешний вид города. “В этом есть определенный символизм, что гости столицы будут входить в город Ярослава Мудрого через старинные врата, которые будут полностью восстановлены уже в ближайшее время”, - сказала Н.КУКОВАЛЬСКАЯ.

В свою очередь, начальник Главного управления охраны культурного наследия КГГА Руслан КУХАРЕНКО сообщил СМИ, что все работы должным образом профинансированы и задержек с дальнейшим финансированием возникнуть не должно. По словам Р.КУХАРЕНКО, общая смета работ будет составлять приблизительно 6-6,5 млн. грн. “Средства на реставрацию будут выделяться по мере выполнения предварительно профинансированных работ”, - сообщил Р.КУХАРЕНКО.