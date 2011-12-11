За 800 гривен грабитель убил продавщицу ножом

В Судаке (Крымская АРК) работниками уголовного розыска задержан 40-летний безработный, который с целью ограбления магазина убил ножом продавщицу.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный мужчина вечером 5 декабря в частном магазине убил ножом продавщицу, после чего украл из кассы 800 грн. выручки.