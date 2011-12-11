За 800 гривен грабитель убил продавщицу ножом
12:35, 11 декабря 2011Общество
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Преступление в Крыму
В Судаке (Крымская АРК) работниками уголовного розыска задержан 40-летний безработный, который с целью ограбления магазина убил ножом продавщицу.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный мужчина вечером 5 декабря в частном магазине убил ножом продавщицу, после чего украл из кассы 800 грн. выручки.
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