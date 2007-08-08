Курс лечения Януковича выстроили на пантах?

Премьер-министр Украины Виктор Янукович, который опять находится на лечении (на сей раз – на профилактическом), остановился в одном из санаториев в Чемальском районе Алтайской республики. Более конкретное место держится в строжайшем секрете. Сегодня стало известно лишь то, что премьер совершает долгие прогулки в горы и восстанавливает силы средствами нетрадиционной медицины. А также, что температура воздуха в районе предположительного пребывания главы Кабмина составляет около 35 градусов.

"Сегодня" со ссылкой на пресс-службу республики, пишет, что едва ли не каждый санаторий на Алтае предлагает своим пациентам лечение препаратами из крови или пантов (неокостеневших рогов) оленя марала. А ванны с отварами пантов являются эффективным средством для восстановления организма после болезней или после хронического переутомления.