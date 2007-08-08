14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления Тендерной палаты Украины Владимира Лабы на тему: “Чиновники «нагревают руки» на детском питании”, на которой речь пойдет о злоупотреблении государственными средствами должностными лицами при закупке продуктов питания для домов – интернатов, детсадов и школ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.