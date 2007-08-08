«Севастополь-Крым-Россия»: Кроме Путина, надеяться больше не на кого

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» призывает русских - граждан Украины проголосовать на досрочных выборах в парламент страны против всех партий или, в крайнем случае, бойкотировать выборы и остаться дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Национального фронта «Севастополь-Крым-Россия» Сергей ШУВАЙНИКОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

По мнению С.ШУВАЙНИКОВА, ни одна из партий Украины, представители которых находятся у власти, не защищают интересы и права «десяти миллионов русских людей – граждан Украины», и предстоящие выборы не изменят жизнь русских Украины в лучшую сторону, поэтому участвовать в борьбе «малиновых», «бело-голубых», «оранжевых» и так далее за власть в стране – бессмысленно. «Единственная возможность для русского человека доказать свою национальную или гражданскую позицию в украинском обществе и не быть использованным в качестве «избирательной биомассы» - проголосовать против всех. В крайнем случае, бойкотировать эти выборы и остаться дома», - считают активисты Национального фронта «Севастополь-Крым-Россия».

По словам С.ШУВАЙНИКОВА, все те силы, которые будут поднимать «русские темы» в ходе избирательной кампании, просто обманывают избирателей, поскольку, придя к власти, ни одно из предвыборных обещаний выполнено не будет. С.ШУВАЙНИКОВ заявил, что пример тому – Партия регионов, которая строила свою предыдущую кампанию на теме, в том числе, русского языка, однако за год у власти не выполнила свои обещания. «Все, что сегодня будет звучать по русской теме от украинских партий, - это предвыборный обман», - сказал глава Национального фронта «Севастополь-Крым-Россия».

Он также заявил, что эти досрочные выборы не будут последними, будут «вторые досрочные выборы и, может быть, даже третьи», потому что та сторона, которая проиграет выборы 30 сентября, будет затем добиваться признания их нелегитимными, и вся эта "выборная ярмарка" будет продолжаться до 2009 года - выборов Президента.

С.ШУВАЙНИКОВ также сообщил, что в скором времени Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» проведет ряд акций, чтобы привлечь внимание России к проблемам русских граждан в Украине. Возможно, даже будет подготовлено письмо-обращение к Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.

Напомним, Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» объединяет 15 общественно-политических организаций пророссийского толка.