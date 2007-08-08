В Париже нашли похищенные полотна Пикассо стоимостью 50 млн. евро

В Париже найдены похищенные полотна Пабло Пикассо общей стоимостью 50 млн. евро.

Два портрета - дочери художника ("Майя с куклой") и его второй жены Жаклин Роке, а также рисунки "Мари-Терез в 21 год" исчезли в феврале этого года с квартиры внучки художника Дианы ВИДМАЙЕР-ПИКАССО в Париже.

По подозрению в краже задержаны три человека, передает ІСТV.

Картины П.Пикассо считаются одними из самых дорогих в мире и часто становятся объектами внимания преступников. Самой значительной кражей картин П.Пикассо стало ограбление 118 полотен из музея в Авиньоне на юге Франции в 1976 году. Написанная испанским художником в 1905 году картина "Мальчик с трубкой" до сих пор является самой дорогой картиной из когда-либо проданных на аукционе. В 2004 г. она была продана за 104,2 млн. дол.