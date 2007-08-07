В Севастополь прибыл эсминец ВМС США (фото, справка)

В Севастополь сегодня вечером с дружеским визитом прибыл эсминец Военно-морских сил США „Форрест Шерман” (USS Forrest Sherman).

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрены протокольные встречи командира корабля капитана 2 ранга Дина М.ВЕСЛИ в командовании Военно-морских сил Украины и Севастопольской городской государственной администрации, экскурсии по городу.

Корабль пришвартовался на причале Севастопольского морского торгового порта. Швартовка эсминца у причала сопровождалась проведением за вратами морпорта пикета при участии нескольких десятков представителей антинатовских сил города.

Визит американского корабля продлится до 10 августа.

Справка. "Форрест Шерман" входит в ударную авианесущую группу №12 ВМС США, направленную в июле в Персидский залив. В неё входят авианосец “Энтерпрайз”, атакующая подлодка "Филадельфия", эсминцы "Джеймс Вильямс", "Арлей Бьюк" и "Стаут", а также ракетный крейсер "Геттисбург" и корабль поддержки "Саплай". Всего на бортах авианесущей группы находится порядка 7,5 тысячи моряков и морских пехотинцев.

У эсминцев типа «Форрест Шерман», вошедших в состав ВМС США в 1955-1959 годах, водоизмещение достигло 4050 т при длине 127,6, ширине 13,7 и осадке 6,7 м. Мощность главной силовой установки 70 тыс. л.с., наибольшая скорость 33 узла. Вооружение: три универсальные 127-мм пушки в трех башнях, две спаренные автоматические 76-мм зенитные установки, два трехтрубных торпедных противолодочных аппарата и два многоствольных реактивных противолодочных бомбомета. Экипаж 276 человек.