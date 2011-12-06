Начальника отдела Госкомзема поймали за руку на махинации с землей

В Винницкой области разоблачен начальник районного отдела Госкомзема, который незаконно передал в аренду 5,6 га земли.

Как сообщает Управление по связям с общественностью МВД Украины, установлено, что чиновник без изменения целевого назначения, по заниженной стоимости незаконно передал в аренду сельскохозяйственному открытому акционерному обществу участок сельхозназначения, отметив, что данный участок отнесен к пастбищам.

Вследствие противоправных действий государству был нанесен ущерб на сумму свыше 714 тыс. грн.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 365 и ч. 1, 2 ст. 366 (превышение власти или служебных полномочий и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.