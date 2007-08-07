Томенко выиграл суд в газеты «2000»

Коллегия судей Судебной палаты Апелляционного суда Донецкой области отклонила жалобу Частного предприятия «Газетный комплекс «Интернет-медиа» (которая является издателем еженедельника «2000») к одному из лидеров БЮТ Николаю ТОМЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отметив, что “этим решением был подтвержден ряд предыдущих постановлений судов, в частности, Оболонского районного суда (август 2005 года) и Апелляционного суда г. Киева (октябрь 2005 года)”.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркивает пресс-служба Н.ТОМЕНКО и напоминает, что председатель Комитета по вопросам свободы слова в своем депутатском запросе, поданном в 2003 году, обращал внимание на то, что газета «2000» и ряд других СМИ выступали тогда информационно-пропагандитстским рупором СДПУ(о) тогдашнего главы Администрации Президента Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА и составляли своеобразный медиа-холдинг.

“Первое решение по этому делу принял в июне 2003 года Оболонский районный суд г. Киева. Суд установил, что никто не может быть привлечен к ответственности за высказывания, которые не содержат фактической информации, являются оценочными и тому подобное. Было признано, что постановка перед правоохранительными органами вопроса об организации проверки в отношении определенных лиц сама по себе не является посягательством на законные права и интересы лиц”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, суд решил, что поднимая перед компетентными органами государственной власти вопрос о проведении проверки по вопросам, которые представляют общественный интерес, народные депутаты Украины действуют в пределах своих конституционных полномочий.