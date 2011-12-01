Украинские пенсионеры с сегодняшнего дня разбогатеют аж на 16 гривен

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с сегодняшнего дня повышается минимальный размер пенсии на 16 грн. - до 800 грн.

В связи с этим Пенсионный фонд произведет перерасчет пенсий остальным категориям пенсионеров.

Так, размер повышения инвалидам войны I группы увеличится с 392 грн. до 400 грн., II группы - с 313,6 грн. до 320 грн., III группы - с 235,2 грн. до 240 грн., участникам боевых действий - с 196 до 200 грн.

Также, исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, производится перерасчет надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов". Ее размер с 1 декабря 2011 года составит 95,3 грн.

При этом, согласно пенсионной реформе, в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, размер минимальной пенсии по возрасту не повышается, если пенсионеры осуществляют деятельность, связанную с получением дохода. Таким пенсионерам пенсия пересчитывается после увольнения или прекращения такой деятельности.