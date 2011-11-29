Директор адвокатской конторы завладела средствами своей клиентки
01:46, 29 ноября 2011Общество
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Статья 190 (мошенничество)
В Луганской области правоохранители разоблачили директора адвокатской конторы, незаконно завладевшей денежными средствами своей клиентки в сумме 475 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.
По их данным, директор адвокатской конторы присвоила деньги под предлогом оказания юридических услуг по приобретению земельного участка.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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