На Майдане Независимости разворачивается противостояние

Торговцы национальной символикой, литературой и дисками, аудиокассетами с национальными песнями начали на Майдане Независимости в Киеве круглосуточное дежурство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН участники акции, очередное гонение на них началось 2 августа. Какие-либо документы относительно решения о ликвидации им предоставлены не были, а вчера, по словам участников акции, на места, где они торгуют, были пригнаны автомобили и трактора коммунальных служб.

Также, сообщили участники акции, лица, подходившие к торговцам, представляясь разного рода чиновниками, не предоставили им каких-либо решений, в том числе и Шевченковской райгосадминистрации в г. Киеве, в подчинении которой находится часть территории Майдана Независимости.

С целью прекращения такого, как считают торговцы национальной символикой, произвола со стороны киевской власти, они начали круглосуточное дежурство на месте торговли и сбор подписей в свою поддержку.

Сейчас на Майдане Независимости устанавливаются два киоска с названием «Бессарабский дворик», а также возле одного из фонтанов расположено летнее кафе.

Все эти действия по ликвидации торговых лотков их владельцы склонны связывать с нежеланием столичной власти поддерживать «все украинское».

Как сообщал УНИАН, 3 августа на брифинге в Киевской мэрии городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявил, что намерен «европеизировать» торговлю национальной символикой на столичном Майдане Незалежности. «Никогда, пока я буду оставаться мэром Киева, на Майдане Независимости, который является символом страны, не будет никаких лавок, огромного размера вот этих столов, где продавалось все подряд, в том числе и антисемитская литература», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Вместе с тем, отметил мэр, символику нужно и можно продавать на Майдане Независимости. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «сегодня я сказал людям, что всем предпринимателям, кто захочет торговать на Майдане, я открою зеленую улицу, дам необходимые разрешения, но это может выглядеть совсем по-другому, как это выглядит в Европе. В таких местах ходят с лотками и продают значки, фотографии, символизирующие главные исторические ценности. Но это не торговля носками и всякой чепухой. И все это должно быть красиво, иначе это жлобство, а жлобства на Майдане я не потерплю». По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, у городских властей уже есть план озеленения Майдана Незалежности, и при этом, как подчеркнул мэр, без всякой реконструкции.