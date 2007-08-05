К вспышке ящура в Великобритании причастны ученые?

Обнаруженный в Великобритании вирус ящура вероятно происходит из ветеринарной исследовательской лаборатории, которая находится в шести километрах от центра эпидемии. Как сообщает британское министерство сельского хозяйства, приблизительно у 60 коров из фермы Вулфорд в графстве Саррей обнаружен вирус, идентичный тому, что содержится в вакцине против ящура, которая изготовлялась в лаборатории по заказу одной из фармацевтических компаний. Эксперты устанавливают, был ли занесен вирус именно оттуда. Новых случаев ящура пока не обнаружено. В субботу официальный Лондон ввел запрет на экспорт домашнего скота, а также всех молочных и мясопродуктов. В результате последней массовой вспышки ящура в Великобритании в 2001 году погибло, по разным оценкам, от шести до десяти миллионов поголовья скота.

Немецкая волна