Томенко посчитал, сколько Янукович должен матерям
Политика удивило заявление премьера
Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА задолжало семьям средства, которые выплачиваются при рождении ребенка.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу сегодняшнего обещания премьер-министра увеличить одноразовую помощь при рождении ребенка до 11,7 тыс. грн. и ввести большие выплаты при рождении второго и каждого следующего ребенка.
«Можно приветствовать тот факт, что Кабинет Министров решил сейчас поддержать нашу идею, которую БЮТ выдвигает еще с 2006 года. Однако, слышать такое заявление от руководителя нынешнего правительства, как минимум, странно», - сказал Н.ТОМЕНКО.
По его словам, именно правительство В.ЯНУКОВИЧА при подготовке бюджета-2007 намеревалось ограничить количество семей, получающих выплаты на первого ребенка, а теперь Кабинет Министров недоплачивает каждому младенцу в среднем 2 тыс. грн.
Так, Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в законах «О государственной помощи семьям с детьми» и «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи со временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с рождением и захоронением» речь идет не о фиксированной сумме помощи при рождении малыша в 8 тыс. 500 грн., а о ее привязке к прожиточному минимуму. Государство гарантирует, что помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22,6 размеру прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного на день рождения ребенка.
Выплата 8,5 тыс. грн. при рождении первого ребенка, напомнил Н.ТОМЕНКО, была внедрена правительством Юлии ТИМОШЕНКО еще весной 2005 года. С тех пор прожиточный минимум неоднократно увеличивался. Исходя из этого, в январе 2007 года помощь при рождении ребенка должна была бы составлять не 8,5 тыс. грн., а 9 тыс. 808 грн. С 1 апреля она должна была равняться 10 тыс. 463 грн., а с первого октября, когда в очередной раз будет повышен прожиточный минимум, она должна составлять 10 тыс. 622 грн.
Потому правительству В.ЯНУКОВИЧА, считает Н.ТОМЕНКО, перед тем как обещать рост выплат на второго и третьего ребенка, стоило бы инициировать возвращение тех долгов, которые оно сейчас имеет перед младенцами. Вместе с тем, наличие таких обещаний, которые сейчас дает правительство В.ЯНУКОВИЧА на следующий год, свидетельствует и о том, что экономическая ситуация в стране полностью позволяет Кабмину уже в этом году начать выполнение решения Конституционного суда от 9 июля о возвращении гражданам ряда социальных льгот, считает один из лидеров БЮТ.