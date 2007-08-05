Томенко посчитал, сколько Янукович должен матерям

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА задолжало семьям средства, которые выплачиваются при рождении ребенка.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу сегодняшнего обещания премьер-министра увеличить одноразовую помощь при рождении ребенка до 11,7 тыс. грн. и ввести большие выплаты при рождении второго и каждого следующего ребенка.

«Можно приветствовать тот факт, что Кабинет Министров решил сейчас поддержать нашу идею, которую БЮТ выдвигает еще с 2006 года. Однако, слышать такое заявление от руководителя нынешнего правительства, как минимум, странно», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, именно правительство В.ЯНУКОВИЧА при подготовке бюджета-2007 намеревалось ограничить количество семей, получающих выплаты на первого ребенка, а теперь Кабинет Министров недоплачивает каждому младенцу в среднем 2 тыс. грн.

Так, Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в законах «О государственной помощи семьям с детьми» и «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи со временной утратой трудоспособности и расходами, связанными с рождением и захоронением» речь идет не о фиксированной сумме помощи при рождении малыша в 8 тыс. 500 грн., а о ее привязке к прожиточному минимуму. Государство гарантирует, что помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22,6 размеру прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного на день рождения ребенка.

Выплата 8,5 тыс. грн. при рождении первого ребенка, напомнил Н.ТОМЕНКО, была внедрена правительством Юлии ТИМОШЕНКО еще весной 2005 года. С тех пор прожиточный минимум неоднократно увеличивался. Исходя из этого, в январе 2007 года помощь при рождении ребенка должна была бы составлять не 8,5 тыс. грн., а 9 тыс. 808 грн. С 1 апреля она должна была равняться 10 тыс. 463 грн., а с первого октября, когда в очередной раз будет повышен прожиточный минимум, она должна составлять 10 тыс. 622 грн.

Потому правительству В.ЯНУКОВИЧА, считает Н.ТОМЕНКО, перед тем как обещать рост выплат на второго и третьего ребенка, стоило бы инициировать возвращение тех долгов, которые оно сейчас имеет перед младенцами. Вместе с тем, наличие таких обещаний, которые сейчас дает правительство В.ЯНУКОВИЧА на следующий год, свидетельствует и о том, что экономическая ситуация в стране полностью позволяет Кабмину уже в этом году начать выполнение решения Конституционного суда от 9 июля о возвращении гражданам ряда социальных льгот, считает один из лидеров БЮТ.