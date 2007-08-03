В Днепропетровске арестован третий подозреваемый в совершении 19 убийств

Сегодня Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение о применении меры пресечения к третьему подозреваемому в совершении на протяжении июня-июля 2007 года 19 убийств местных жителей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, 19-летний подозреваемый взят под стражу.

Таким образом, на 3 августа все трое подозреваемых арестованы. Сейчас продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы по уголовному делу по фактам преднамеренных убийств по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 июля заместитель министра внутренних дел Украины Николай КУПЯНСКИЙ сообщил, что трое жителей Днепропетровска, задержанные накануне по подозрению в совершении серии убийств, уже признались в 19 преступлениях, совершенных на территории Запорожской и Днепропетровской областей, начиная с 24 июня этого года.

По словам заместителя министра внутренних дел, предварительно установлено, что отдельные убийства осуществлялись спонтанно, жертвам металлическими прутьями разбивали головы до такого состояния, что их сложно было опознать.

26 июля Бабушкинский суд г. Днепропетровска вынес постановление о содержании под стражей двух из трех задержанных 19-летних подозреваемых, которые обвиняются в 19 убийствах жителей Днепропетровской области.