Погода подложила свинью курортникам

3 августа по прогнозам синоптиков на территории Украины будет переменная облачность, в восточной части и в Крыму ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, в Крыму и Приазовье местами 17-20°, в западных областях 6-11°; днем 24-29°, в Черниговской и Сумской областях 18-23°. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье: преимущественно без осадков; температура ночью 10-14°, днем 24-29° (в горах ночью 6-8°, днем 16-18°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4-5 августа сохранится переменная облачность. В южной части, большинстве центральных и восточных областей без осадков (ночью 4 августа на юге Левобережья и в Крыму отдельные грозовые дожди); температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°. На остальной территории местами (в западных областях и на севере Левобережья повсюду) пройдут кратковременные дожди с грозами; температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в западных областях 4 августа и местами 5 августа 16-21° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

6-7 августа местами кратковременные дожди, грозы (6 августа в западных областях, 7 августа на Правобережье Украины почти повсюду); только в восточной части преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, в южной и восточной части 17-23°; днем в западных и северных областях 23-29°, в большинстве центральных и Одесской областях 26-32°, на остальной территории 30-36° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°).

3 августа по г. Киеву и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 26-28°; по области ночью 10-15°, днем 24-29°. 4-5 августа будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, только ночью 5 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

6-7 августа пройдут кратковременные дожди, грозы (6 августа местами) .Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.