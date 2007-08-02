Милиционеров будут судить за хищение и продажу 10 пистолетов
10:05, 02 августа 2007Общество
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Дело передано в суд
Прокуратурой Ривненской области направленно в суд уголовное дело по обвинению двух работников органов внутренних дел, которые используя свое служебное положение на протяжении января – марта 2007 года похитили из Центральной базы ресурсного обеспечения МВД Украины 10 пистолетов ТТ и боеприпасы к ним.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, похищенное оружие обвиняемые реализовывали жителям разных областей государства, а вырученные средства использовали на собственные нужды.
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