Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает легализовать частные археологические коллекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Общественного гуманитарного совета.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что частные археологические коллекции нужно обнародовать для использования их в музейных фондах Украины.

Он подчеркнул, что сегодня весьма актуален вопрос сохранения культурных ценностей, в частности, археологических предметов. По словам В.ЯНУКОВИЧА, известны факты хранения большого количества археологических предметов в частных коллекциях.

«Вполне обоснованным является предположение, что в большинстве случаев археологические предметы попали в частные коллекции в результате несанкционированных раскопок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он констатировал рост спроса на артефакты и расширение сети их незаконной добычи путем разрушения недвижимых археологических объектов.

«Такая тактика недопустима, поскольку влечет за собой потерю бесценных для истории государства и всего человечества объектов археологического наследия и негативно сказывается на имидже Украины. Я думаю, что необходимо найти разумный баланс интересов гражданского общества, государства и частных коллекционеров для обеспечения сохранения объектов археологического наследия», - сказал Президент.

Министр культуры Михаил КУЛИНЯК, представляя законопроект об охране национального культурного наследия, сообщил, что им предусмотрено, что такие частные археологические коллекции будут включаться в государственную часть музейного фонда с соответствующим контролем и ответственностью.