В Луганске открываются Дни Львова

В Луганске 11-12 ноября пройдут Дни Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, на празднование в Луганск прибыли заместитель Львовского городского головы Василий КОСИВ, начальник Управления информационной политики и внешних связей Львовского горсовета Андрей МОСКАЛЕНКО, львовский историк Илько ЛЕМКО, джазовый ансамбль «Lviv Jazz Quartet», львовский театр «Воскресіння».

Открытие Дней Львова состоится сегодня в 12.00 в центре Луганска на площади Героев Великой Отечественной войны. Там же пройдет дегустация и продажа львовского кофе и шоколада.

В рамках Дней Львова для луганских студентов пройдут открытые лекции о Львове, в Доме творческой интеллигенции «Світлиця» состоится презентация книг о Львове и встреча с И.ЛЕМКО.

Завершатся Дни Львова уличным представлением «Глория» театра «Воскресіння».