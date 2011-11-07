Активистки Femen собирались раздеться во время молитвы Папы Римского

Итальянская полиция в воскресенье, 6 ноября, задержала на улице Кончиляционе, которая ведет к Ватикану, трех активисток движения "Femen" из Украины и одну гражданку Австралии, которая назвалась их пресс-секретарем и фотографом.

Об этом сообщает интернет-сайт “Украинцы Италии” со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, гражданки Украины были намерены раздеться на площади Святого Петра во время молитвы "Ангел Господний", которую Папа Римский проводит еженедельно совместно с тысячами паломников.

Еще одна гражданка Украины была задержана уже на самой площади, когда она начала раздеваться. Ей выдвинуто обвинение в нарушении общественной морали и составлен административный протокол.