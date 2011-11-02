Цены на съемные квартиры в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре 2011 года выросла на 2,05% (11 долл.) – до 548 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 326 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (552 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 552 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 728 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 861 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 441 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 730 долл., 3-комнатных – на 20 долл. – до 864 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 350 долл., 2-комнатных – на 6 долл. – до 459 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 667 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 414 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 529 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 672 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 362 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 486 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 589 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. - до 358 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 475 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 636 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 326 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 452 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 577 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 337 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 473 долл., 3-комнатных – на 8 долл. – до 576 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 339 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 445 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 561 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 331 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 586 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.