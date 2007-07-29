Затулин приехал в Севастополь праздновать День ВМС РФ

В Севастополе в 9 часов торжественным поднятием военно-морского флага начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морских Сил России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого состоялся парад кораблей ЧФ РФ, который принимал командующий ЧФ РФ адмирал Александр ТАТАРИНОВ.

Приветствуя с палубы ракетного крейсера «Москва» российского военных моряков А.ТАТАРИНОВ отметил, что вместе с ними День ВМС празднуют представители многих краев, областей, городов и районов России, шефствующих над флотом. Адмирал поблагодарил правительство г. Москвы, глав администраций, общественность регионов России за «государственный подход», которые, по его словам, оказывают большую помощь в поддержке боевой и технической готовности корабельного состава.

А.ТАТАРИНОВ выразил надежду, что «добрые отношения с органами государственной власти Украины и АРК, городскими советами и администрациями мест базирования флота будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться».

В 10 утра прохождением корабля «Бора» с государственными флагами РФ и Украины в акватории Севастопольской бухты начался военно-спортивный праздник.

На празднике российских моряков присутствуют командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ, председатель Севастопольской горадминистрации Сергей КУНИЦЫН, председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, руководство АРК, член Совета федерации РФ Олег ТОЛКАЧЕВ, депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН, руководители регионов РФ, представители руководства министерства обороны России, духовенство, многочисленные гости.