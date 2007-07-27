В Севастополе горит один из крупнейших супермакетов

В Севастополе на улице Пожарова, неподалеку от центра города, горит супермаркет „Эко-маркет”, построенный по последним технологиям несколько месяцев назад.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель городского управления МЧС, пожар возник около 17 часов вечера, им охвачено все помещение на обоих этажах супермакета. Рабочие и посетители магазина были своевременно эвакуированы, никто, по предварительным данным, не пострадал.

В ликвидации пожара принимают участие 9 пожарных расчетов. Пожар сопровождается сильным задымлением, дым видно за километры от супермакета. Неподалеку от магазина частный сектор, пожарники делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома севастопольцев. Причина возгорания пока неизвестна.

Из-за ликвидации пожара перекрыто движение транспорта по одной из наиболее напряженных автомагистралей в направлении бухт Стрелецкая, Омега и Камышовая.