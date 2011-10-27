В Евпатории задержали «харьковского маньяка»

В Евпатории УБОП задержал «харьковского маньяка», сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Задержанный обоснованно подозревается в совершении звериного убийства женщины, которую утром 2 сентября нашли жители на пустыре почти в центре Харькова. На теле убитой обнаружили около 30 колото-резаных ран шеи, головы и груди. Также, по словам оперативников, потерпевшую изнасиловали. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно п.4 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Это убийство имело большой резонанс в Харькове. Городом поползли слухи, который здесь орудует маньяк.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области в городе Евпатория Автономной Республики Крым задержали 19-летнего мужчину – подозреваемого в совершении этого зверского преступления. На данный момент с фигурантом проводятся следственные действия и соответствующие экспертизы с целью установления всех обстоятельств и причин содеянного.