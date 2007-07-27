Прокуратура Киева накрыла одного из руководителей представительства ”Nokia”

Прокуратурой города Киева 24 июля 2007 года возбуждено уголовное дело относительно одного из руководителей представительства компании "Нокиа Тиетолиикенне Ой".

Дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налога на прибыль, что привело к фактическому непоступлению в бюджет Украины свыше 16 млн. грн.(ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса).

Проведение досудебного следствия поручено следственному отделу налоговой милиции города Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Статья 212 ч. 3 УК Украины предусматривает умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, содеянное служебным лицом предприятия, учреждения организации, независимо от форм собственности или лицом, которое занимается предпринимательской деятельностью без создания юридического лица или любым другим лицом, которое обязано их платить, если эти действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государственных или целевых фондов средств в особенно крупных размерах.

Украинская правда