ЧП: в Харькове обнаружили цистерну, из которой вытекала кислота

На железнодорожной станции «Основа» в Харькове 26 июля была выявлена цистерна, из которой вытекала соляная кислота.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской ОГА, сигнал об аварийной ситуации поступил от работников станции около 19.00.

Цистерна с соляной кислотой около 60 т находилась в составе товарного поезда сообщением Запорожье – Сумы-Химпром, который стоял на формировании. Цистерна имела трещину длиной около 50 см.

По словам представителя Главного управления, на место происшествия прибыли аварийно-восстановительные бригады и пожарный поезд. На цистерну был наложен бандаж, сейчас она находится на станции «Безлюдовка» - на месте аварийного слива опасных грузов.

В Харьков были вызваны представители компании «Кремний-полимер», которые сейчас решают вопросы, связанные с аварийной ситуацией.