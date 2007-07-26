Азаров хочет, чтобы у людей Ющенко рот был на замке

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ возмущен заявлениями сотрудников Секретариата Президента и губернаторов о работе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Государственной налоговой администрации Украины, посвященному подведению итогов работы налоговой службы за первое полугодие.

По словам Н.АЗАРОВА, говорить, что политический кризис не отражается на сборе налогов и соблюдении платежной дисциплины, - «это значит ничего не понимать в этом, значит на белое говорить черное». В частности, Н.АЗАРОВ возмущен тем, что, не дожидаясь официального объявления начала избирательной кампании, должностные лица, в частности Секретариата Президента, выступают в СМИ с различными заявлениями.

«Какие-то заместители главы Секретариата Президента, какие-то начальники подразделений Секретариата Президента, губернаторы у нас стали выступать с какими-то непродуманными заявлениями. Все это, безусловно, влияет на экономическую ситуацию и на экономическую стабильность. Им бы надо было рот на замок и заниматься тем делом, которым они должны заниматься по долгу своей службы. Они не политические фигуры и не политические деятели… С экранов телевизоров не сходят», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Комментируя заявления политиков, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что налоговое давление правительство не увеличивает. «Вы специалисты, мы что, увеличили хотя бы на полпроцента ставку какого-то налога?», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к налоговикам.