В мэрии Киева назвали виновных в обвале туннеля метро

В сегодняшнем номере "Коммерсантъ" сообщает о том, что вчера закончился срок, до которого должны были быть обнародованы причины обвала в туннеле метро на Сырецко-Печерской линии столицы.

На сегодняшний день, комиссия по расследованию причин аварии приняла лишь предварительное решение, согласно которому виновными в происшествии являются холдинговая компания "Киевгорстрой" и Завод железобетонных конструкций им. С.Ковальской, которые вели строительство подземной стоянки над туннелем метрополитена. Решение комиссии также предусматривает приостановление всех строительных работ над туннелями метро и внесение существенных изменений в правила застройки на таких участках.

По информации Ъ, компании, которые названы виновными в аварии, с решением комиссии не согласны и ведут переговоры с членами комиссии. Из-за этого, по словам исполняющего обязанности заместителя главы Киевской госгорадминистрации (КГГА) Ивана Салия, принятие окончательного решения может затянуться еще на неделю.

На заводе, как и в "Киевгорстое" отказываются комментировать ситуацию до подписания мэром решения комиссии. Собираются ли они возмещать убытки, узнать так и не удалось.