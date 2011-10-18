Губернатор поддержал создание экологической милиции

Управление МВД Украины в Херсонской области инициирует создание экологической милиции и специального экологического подразделения в прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник УМВД в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий ЛИТВИН на заседании коллегии управления 14 октября.

В частности, он отметил, что по согласованию главой Херсонской облгосадминистрации Николаем КОСТЯКОМ УМВД будет ходатайствовать перед министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЕВЫМ о создании в области экологической милиции.

По словам В.ЛИТВИНА новая структура будет контролировать санитарное состояние в регионе, выявлять нарушения правил благоустройства, контролировать вырубку леса, осуществлять надзор за работой инспекторов рыбохраны, сотрудников СЭС и других органов.

«Если вчера кто-то смотрел по телевизору выступление генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, так вот он подверг резкой критике природоохранных прокуроров. Но я их могу понять. Это прокуроры, у которых в принципе нет армии. Мы хотим под эту структуру создать специальное спецподразделение, оперативное, которое будет заниматься всем этим. Потому что люди, которые ходят на рыбалку, радуются и говорят, что правильно сделали, что разогнали эту рыбоохрану. Потому что уже на удочку невозможно поймать и карася", - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, недавнее разоблачение группировки браконьеров в Черноморском биосферном заповеднике, которых «крышевали» должностные лица Херсонгосрыбохраны и администрации заповедника - это достижение. Но фактически, это "1% от того, что творится в нашей области".

"Я думаю, что наша область одной из первых в Украине будет иметь такую милицию, и уже в следующем году мы будем говорить о каких-то результатах», — сказал В.ЛИТВИН.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Н.КОСТЯК поддерживает инициативу начальника УМВД области В.ЛИТВИНА по созданию экологической милиции и обещает дополнительно создать в областной прокуратуре структуру по экологическому надзору.

Об этом председатель Херсонской ОГА сообщил корреспонденту УНИАН во время празднования 300-летия Алешковской Сечи в Цюрупинске в субботу, 15 октября.

«Когда я приехал из короткого отпуска, я встречался с силовыми структурами, с начальником нашей милиции доблестной, с СБУ и прокуратурой. ЛИТВИН доложил, что у него есть такое виденье, и я его поддержал. Тем более, что это очень актуально для Херсонщины, я уверен, что это почувствовал и ЛИТВИН. Когда заезжаешь с разных сторон на Херсонщину, видишь, что написано «Экологически чистая область», и будет экологическая милиции. Этот вопрос будет рассмотрен сначала на коллегии облгосадминистрации, утвержден на сессии областного совета, это однозначно, и мы, определимся, в каком направлении будем работать», - сообщил Н.КОСТЯК.

Также он заявил, что аналогичная служба будет создана также в областной прокуратуре – прокуратура по экологическому надзору.

Н.КОСТЯК сообщил основные направления, по которым будут работать новые структуры: состояние устья Днепра, качество питьевой воды в части расследования фактов сбросов сточных вод в Ингулец предприятиями Днепропетровской области и другие.