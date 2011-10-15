Луганских чиновников поймали на продаже базы отдыха всего за 200 тысяч

В Луганской области возбуждено дело против чиновников районной госадминистрации, которые продали базу отдыха по заниженной на более чем 500 тыс. грн. цене.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Луганской области.

Согласно сообщению, на сессии одного из районных советов области депутаты приняли решение реализовать базу отдыха, которая находится на территории района.

Правоохранители выяснили, что при определении стоимости этой недвижимости чиновники не организовали полноценную экспертизу. За основу при определении цены была взята так называемая остаточная стоимость, а это примерно 200 тыс. грн. За эту цену база была продана одной из коммерческих структур.

Получив соответствующую информацию, сотрудники Управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Луганской области провели проверку на предмет законности реализации коммунальной собственности. По данным независимой экспертизы, которую организовали правоохранители, реальная стоимость базы отдыха составляет 800 тыс. грн. Как было установлено в процессе проверки, база была реализована частной структуре с рядом грубых нарушений. Аукцион по ее продаже был проведен формально.

По данным пресс-службы, нанесенный территориальной общине ущерб превысил 500 тыс. грн.

Против чиновников РГА возбуждено уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

УМВД совместно с прокуратурой готовит документы в суд, который будет решать вопрос о возвращении в коммунальную собственность базы отдыха.