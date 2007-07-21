Специалисты не сообщают причин гибели домашней птицы на Житомирщине

В Малинском районе Житомирской области, где зафиксирована гибель домашней птицы, птичий грипп не обнаружен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Житомирской области.

По результатам проведенных анализов специалисты утверждают, что заболевание домашней птицы не вызвано вирусом птичьего гриппа.

В поселке Чеповичи Малинского района, где погибала домашняя птица, ветеринарная служба сделала прививки около двух тысячам кур и другой домашней птицы. Также проведены дезинфекционные мероприятия в местах содержания птицы.

По данным специалистов Житомирской областной санэпидемстанции, результаты анализов указывают на отсутствие вируса птичьего гриппа у погибшей птицы.

Точную причину заболевания и гибели птицы работники областной СЭС не указывают.

Как сообщал УНИАН, накануне Управления МЧС в Житомирской области сообщало, что в поселке Чеповичи Малинского района погибло около 150 кур.

20 июля начальник противоэпизоотического управления, заместитель главного инспектора Госдепартамента ветеринарной медицины Украины Александр ВЕРЖИХОВСКИЙ исключил, что заболевание домашней птицы в Малинском районе вызвано вирусом птичьего гриппа.