Метеорологи заявляют, что фосфорное облако прошло мимо Луцка

Угрозы для жителей Луцка из-за „фосфорной" аварию нет. Такой вывод следует из экспертных оценок соответствующих структур, которые на днях изучали ситуацию на предмет возможного загрязнения воздуха, воды и почвы в областном центре фосфорными соединениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

Как отметил начальник Волынского центра метеорологии Петр РУДЫК, воздушно-фосфорное облако, которое двигалась из Львовской области на территорию Волыни, преимущественно прошло мимо территории Луцка. Следовательно замеры воздуха в трех точках областного центра, которые проводились специалистами санэпидемстанции несколько раз в сутки, ни разу не подтвердили даже незначительного превышения фосфорных соединений. Пробы воды в 5 точках тоже не выявили превышения допустимой концентрации соединений фосфора.

Как заверила главный государственный санитарный врач Луцка Валентина ПОПОВИЧ, данная авария на состояние воды в городе не повлияла. К тому же, лучане потребляют воду из артезианских скважин с глубины 30 м. Проникновение любых химических веществ на такую глубину с поверхности почвы или воздуха невозможно. Мониторинг состояния воздуха, воды и почвы будет продолжаться в дальнейшем. Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций дважды в месяц будет планировать мероприятия для контроля за экологической ситуацией в городе.

В то же время городской председатель Б.ШИБА распорядился запретить стихийную торговлю продуктами с земли. „Несанкционированная торговля с земли должна быть не просто запрещена, а ликвидирована как опасная для здоровья лучан", – подытожил мэр.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако указанных веществ распространилось на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Бусского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек. Из 13 населенных пунктов в добровольном порядке эвакуированы 984 жителя.

По сообщению начальника военно-медицинского центра Западного региона полковника медицинской службы Сергея ПЕТРУКА, сейчас на лечении в центре находятся 42 пострадавших. Из них 5 представителей МВД, 2 – МЧС и 1 – Госкомсвязи. Кроме того, медпомощь предоставляется 14 гражданским лицам. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавших среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В медицинские учреждения с жалобами на состояние здоровья обратился 81 человек, в том числе 28 детей и 25 работников МЧС.