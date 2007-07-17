В Киеве совершено вооруженное ограбление отделения «ПриватБанка»

Сегодня около 10.00 в Киеве на Харьковском шоссе было ограблено отделение «ПриватБанка».

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь КБ «ПриватБанк» Олег СЕРГА, грабитель утром пришел в отделение менять валюту и наставил обрез на кассира с требованием отдать деньги. «В данном случае кассир успела нажать кнопку, но или из-за пробок, или из-за чего-то группа не успела приехать», - сказал О.СЕРГА.

По его словам, сумма похищенных денег составляет около 37 тыс. грн.

О.СЕРГА также высказал предположение, что сегодняшнее ограбление и ограбление отделения «ПриватБанка», которое произошло в начале июня, а также случаи ограбления подразделений других банков в Киеве - работа одного и того же человека.

Как сообщал УНИАН, утром 4 мая в Киеве было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Таврика», которое находится в Дарницком районе по ул. Мишуги, 7-а.

Утром 4 июня в Дарницком районе Киева по улице Анны Ахматовой, 14-а было совершено вооруженное ограбление отделения «ПриватБанка».

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Активы банка на конец марта 2007 года составляли 39 млрд. 843 млн. 277 тыс. грн., обязательства - 30 млрд. 488 млн. 957 тыс. грн. Собственный капитал банка за первый квартал 2007 года вырос на 3,5% - до 3 млрд. 411,781 млн. грн.

Уставный капитал банка на 31 марта т.г. составлял 2,082 млрд. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам первого квартала составила 123,5 млн. грн.

На конец 2006 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк», доля прямого участия каждого составляла 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.