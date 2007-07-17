ЕС собирается разрешить генетически модифицированный картофель в Европе

Еврокомиссия собирается одобрить использование генетически модифицированного картофеля для промышленного производства крахмала в Европе, сообщил во вторник интернет-портал "Еврообзервер".

Исполнительная власть ЕС в ближайшие месяцы даст официальное разрешение на появление на европейском рынке сорта картофеля Amflora с повышенным содержанием в крахмале амилопектина, сообщил интернет-портал со ссылкой на представителя Еврокомиссии Барбару Хелфферих.

В случае положительного решения Еврокомиссии Amflora станет первым генетически измененным растением, разрешенным в ЕС после введения с 2001 года моратория на генетически модифицированную сельскохозяйственную продукцию.

В понедельник на заседании министров сельского хозяйства и рыболовства главы Минсельхозов 27 стран-членов ЕС разошлись во мнениях по поводу разрешения на рынке Евросоюза генетически модифицированного картофеля.

Одиннадцать стран ЕС, включая Италию, Австрию, Грецию и Польшу, выступили против того, чтобы сорт картофеля Amflora использовался в промышленном производстве, тогда как министры Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции выступили "за".

По словам Хелфферих, такой картофель "протестирован и безопасен" для здоровья человека и животных.

В то же время представители "зеленых" выразили опасение в связи с тем, что генетически измененный картофель содержит ген, который делает организм устойчивым к антибиотикам и может распространиться на другие растения.

Согласно законам ЕС, в случае разногласий между странами-членами этой региональной организации окончательное решение остается за Еврокомиссией.

РИА Новости