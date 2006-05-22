Почему режут вены в СИЗО?

Прокуратурой Харьковской области завершена проверка по факту причинения телесных повреждений – порезов предплечья рук и шеи - 21 следственно-арестованным Харьковского следственного изолятора управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в администрации СИЗО была информация о том, что в одной из камер возможно изготовление запрещенной к употреблению браги. С целью проверки этой информации и недопущения противоправных действий в этой камере 8 мая был проведен обыск, во время которого были выявлены и изъяты запрещенные для хранения в СИЗО предметы, в частности, лезвия от одноразовых станков для бритья, электропровод, самодельные отвертки. Некоторые лица, находящиеся под стражей, выразили недовольство проведением обыска, который они считали незаконным. Трое из них, неоднократно судимые, один из которых привлекается к уголовной ответственности за злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, нанесли себе телесные повреждения. Своими действиями они спровоцировали к осуществлению аналогичных действий еще 18 следственно-арестованных. Порезы были неглубокие, не представляющие угрозы их жизни и здоровью. Таким способом, заключает прокуратура, 21 следственно-арестованный решил привлечь к себе внимание администрации СИЗО и сотрудников прокуратуры. Остальные 18 человек, которые находились в камере, не поддержали действия сокамерников. Каждому из 21 следственно-арестованного, совершивших в отношении себя акты членовредительства, была оказана медицинская помощь.

По данным проверки, все лица, содержащиеся в камере, подтвердили, что во время обыска к ним никаких мер физического влияния не применялось. Это подтверждено также судебно-медицинским заключением о наличии телесных повреждений этих следственно-арестованных. Установлено, что причиной возникновения инцидента стали непрофессиональные действия оперативного работника СИЗО, закрепленного за этой камерой, который допустил сосредоточение в одной камере значительного количества лиц негативной направленности, которые могли своим авторитетом повлиять на других следственно-арестованных. Сам же обыск проводился обоснованно, без нарушений действующего законодательства со стороны работников учреждения.

По факту причинения себе телесных повреждений следственно-арестованными СИЗО прокуратурой области отказано в возбуждении уголовного дела в отношении работников следственного изолятора на основании п.2 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть за отсутствием в их действиях состава преступления. Факты якобы злоупотребления служебным положением руководством и должностными лицами следственного изолятора не подтвердились.

Пресс-служба сообщает, что основная масса лиц, находящихся под стражей, не имеют никаких претензий к условиям содержания в СИЗО. Между тем большинство жалоб и заявлений от спецконтингента связано с недовольством продолжительным расследованием и рассмотрением их уголовных дел следственными и судебными органами.

Проверкой установлено также, что в деятельности сотрудников СИЗО есть еще недостатки. В частности, в режимную зону проносятся запрещенные предметы. Во время плановых обысков они не всегда обнаруживаются. Есть факты противоправных связей работников СИЗО с осужденными и следственно-арестованными. Даже во время проверки 17 мая сотрудник режимного отдела пронес на территорию СИЗО по просьбе следственно-арестованного водку, пиво и сигареты, которые являются запрещенными. По этому факту прокуратурой области сейчас проводится проверка, готовятся материалы для составления протокола о совершении коррупционных действий и передачи его для рассмотрения в суд.

По информации пресс-службы прокуратуры, продолжается комплексная проверка работы следственного изолятора. По ее результатам будет подготовлен соответствующий акт прокурорского реагирования.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 21 человек, содержащиеся в Харьковском следственном изоляторе №27, порезали себе вены.