Директору водоканала дали 5 лет за невыплату зарплаты
17:07, 06 сентября 2011Общество
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Судебный процесс в Крыму
В Крыму Джанкойский горрайсуд приговорил директора водоканала к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за невыплату 700 тысяч гривен зарплаты сотрудникам предприятия.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Такой срок назначен путем сложения наказания по приговорам, поскольку руководитель уже имел судимость за уклонение от уплаты взносов в Пенсионный фонд.
«Суд, рассмотрев собранные прокуратурой доказательства вины директора, признал его виновным в умышленной невыплате заработной платы работникам и фальсификации отчетности об отсутствии задолженности», - говорится в сообщении.
Начальника водоканала взяли под стражу в зале суда.
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