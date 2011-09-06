Директору водоканала дали 5 лет за невыплату зарплаты

В Крыму Джанкойский горрайсуд приговорил директора водоканала к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за невыплату 700 тысяч гривен зарплаты сотрудникам предприятия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Такой срок назначен путем сложения наказания по приговорам, поскольку руководитель уже имел судимость за уклонение от уплаты взносов в Пенсионный фонд.

«Суд, рассмотрев собранные прокуратурой доказательства вины директора, признал его виновным в умышленной невыплате заработной платы работникам и фальсификации отчетности об отсутствии задолженности», - говорится в сообщении.

Начальника водоканала взяли под стражу в зале суда.