Черновецкий заявляет, что киевлян ”банально нагнули”

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по инициативе фракции Блока Леонида Черновецкого намерен временно приостановить действие решений Киевсовета прошлого созыва о выделении 56 земельных участков в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Киевлян, проживающих рядом с этими участками, по большей части банально «нагнули», не дав им возможности выразить свое мнение о соседстве с будущими объектами, не были проведены общественные слушания, или они состоялись с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины и решений Киевсовета», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Пресс-служба КГГА напоминает, что с начала года Киевсовет отменил свои решения по 14 участкам, а легитимность выдачи разрешений еще по 37-ми участкам сейчас рассматривается в комиссиях.

По словам мэра Киева, ситуацию по каждому из этих участков, разрешения на которые выдавало прежнее руководство города, нужно досконально изучить.