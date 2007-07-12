“А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” издаст книгу сказок, иллюстрированную детскими рисунками

Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” в ближайшее время издаст сказки известного украинского писателя Всеволода НЕСТАЙКО “Новейшие приключения в лесной школе”, которая будет проиллюстрирована детскими рисунками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили директор издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван МАЛКОВИЧ, начальник отдела воспитательной работы Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украины Светлана ЗИНЧЕНКО и партнер проекта, председатель представительства “Xerox Украина” Андрей САМОРУКОВ.

По словам И.МАЛКОВИЧА, в проекте принимали участие около тысячи детей в возрасте от 6 до 11 лет. Сначала детям было предложено послушать сказки, а затем они без каких-либо ограничений рисовали сюжеты, которые им больше всего понравились. Рисунки собирались на протяжении месяца в детских домах, лагерях, художественных студиях. Всего жюри отобрало около 100 лучших рисунков для иллюстраций книги.

И.МАЛКОВИЧ отметил, что намерен идентифицировать всех детей, чьи рисунки попадут в книгу, как соавторов. Теперь, по его словам, создается “сногсшибательный дизайн” книжки, которая могла бы вместить все рисунки на 60 страницах. Планируется, что книга, как некоммерческий проект, увидит свет в сентябре. В то же время, по словам И.МАЛКОВИЧА, в следующем году планируется издание коммерческого варианта книжки.

В свою очередь А.САМОРУКОВ подчеркнул, что издание этой книжки не является коммерческим проектом, его задача - привлечь внимание общества к проблемам украинского книгоиздания.

С.ЗИНЧЕНКО отметила, что книжки, которые будут изданы в сентябре, будут подарены библиотекам различных детских заведений.

Организаторы пресс-конференции также сообщили, что авторы самых интересных рисунков получат в подарок призы от “Xerox” и экземпляр книги.