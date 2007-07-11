«Профит-пресс»: увольнение всех из журнала ”Профиль” не означает конца ИД

Издательский дом “Профит-пресс” опровергает информацию о своем розформування.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе издательского дома “Профит-пресс”.

В пресс-службе отметили, что сотрудники журнала «Профиль» уволены в связи с реформированием издательского дома.

“Из издательского дома уволены только сотрудники журнала “Профиль” и часть топ-менеджмента. В то же время продолжается работа над подготовкой текущих номеров журналов “Антиквар” и “Commercial Real Estate UA”, - отметил генеральный директор ВД “Профит-пресс” Максим ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 5 июля журнал “Профиль” прекратил свой выход до 25 августа в связи со сменой владельца. Соглашение между издательским домом «Профит-пресс» и холдингом «Главред-медиа» о передаче имущественных и интеллектуальных прав на издание журнала «Профиль-Украина» подписано поздно вечером 4 июля.

Справка УНИАН. Холдинг «Главред-медиа» создан в июне 2006 года. В состав медиа-группы входят журналы «Главред», «Телекритика», газеты «Новая», «Известия в Украине», а также три интернет-проекта.

ИД «Профит-пресс» создан в 2003 году.